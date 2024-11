EUA: Republicanos ganham controle do Senado e obtêm ganhos na Câmara Resultados poderão ajudar Trump a nomear juízes e outros funcionários Internacional|Da Agência Brasil 06/11/2024 - 07h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 07h30 ) twitter

Resultados atuais já garantem uma maioria republicana no Senado Reprodução/@TeamTrump/X - 05.11.2024

O Partido Republicano conquistou o controle do Senado dos Estados Unidos com vitórias em Virginia Ocidental e Ohio na noite dessa terça-feira (5), garantindo que a legenda de Donald Trump terá a maioria de pelo menos uma Casa do Congresso no próximo ano.

Os republicanos também obtiveram ganhos importantes na batalha para manter o controle da Câmara dos Deputados.

Os resultados de terça-feira (06) garantiram que os republicanos poderão ajudar Trump, caso confirmada a vitória dele, a nomear juízes conservadores e outros funcionários do governo.

O republicano Jim Justice foi projetado para ganhar uma vaga no Senado pela Virginia Ocidental logo após o fechamento das urnas, assumindo a cadeira anteriormente ocupada por Joe Manchin, um democrata que se tornou independente.

‌



Em Ohio, o republicano Bernie Moreno foi projetado para derrotar o democrata Sherrod Brown, que buscava a reeleição.

As duas vitórias estabeleceram que os republicanos terão maioria de pelo menos 51 a 49 no Senado, com a possibilidade de novos ganhos à medida que os resultados de outras disputas competitivas se concretizarem.

‌



Os republicanos também venceram várias disputas que podem permitir que eles ampliem sua maioria de 220 a 212 na Câmara, embora a composição final da Casa possa não ser conhecida em alguns dias.

Como na eleição presidencial, o resultado provavelmente será determinado por uma pequena parcela de eleitores. Menos de 40 disputas na Câmara são vistas como realmente competitivas

‌



Os republicanos têm a chance de ampliar ainda mais a maioria no Senado se vencerem em Montana, onde o democrata Jon Tester enfrenta dura batalha pela reeleição, e prevalecerem em vários estados competitivos do melo-oeste

Analistas afirmam que os democratas poderiam facilmente conquistar cadeiras suficientes para ganhar o controle da Câmara, embora não haja sinais de uma ‘onda’, semelhante a 2018 ou 2010, que resultaria em mudança decisiva no poder.

Com pelo menos 200 assentos seguros para cada partido, o lado vencedor provavelmente terminará com maioria estreita que pode dificultar o governo.