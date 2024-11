EUA veta projeto de cessar-fogo ‘incondicional’ em Gaza no Conselho de Segurança da ONU Americanos foram os únicos contrários ao texto, que teve 14 votos favoráveis no colegiado Internacional|Do R7 20/11/2024 - 12h45 (Atualizado em 20/11/2024 - 12h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conselho de Segurança é composto por 15 membros Loey Felipe/UN Photo - 19.11.2024

Os Estados Unidos vetaram, nesta quarta-feira (20), um projeto de resolução apresentado no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), que previa um “cessar-fogo imediato, incondicional e permanente” na Faixa de Gaza, com a libertação de todos os reféns. Foi o único voto contrário no colegiado, que tem 15 membros.

O texto era defendido por dez países que não são membros permanentes do Conselho de Segurança: Argélia, Equador, Guiana, Japão, Malta, Moçambique, República da Coreia, Serra Leoa, Eslovênia e Suíça.

A proposta ainda exigia que Israel e o grupo terrorista Hamas implementassem “a libertação de reféns, a troca de prisioneiros palestinos, o retorno dos restos mortais de reféns mortos, o retorno de civis palestinos a suas casas e bairros em todas as áreas de Gaza, incluindo o norte, e a retirada total das forças israelenses de Gaza”.

O embaixador americano nas Nações Unidas, Robert Wood, explicou a razão de os Estados Unidos terem exercido o poder de veto. Segundo o diplomata, a aprovação da resolução teria enviado uma mensagem ao Hamas de que não havia necessidade de retornar à mesa de negociações.

‌



“É hora de esta guerra terminar e de os reféns serem libertados. [...] Os EUA têm sido claros com Israel de que é necessário intensificar a entrega de ajuda a Gaza.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5