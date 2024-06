Internacional |Do R7

Ex-comandante do Exército da Bolívia é preso após tentativa fracassada de golpe de Estado Juan José Zúñiga foi apontado como líder do movimento militar que invadiu o palácio presidencial, em La Paz

Alto contraste

A+

A-

O general Zúñiga foi preso, após ser apontado como a principal liderança da tentativa de golpe Reprodução/Agência Boliviana de Informação

O ex-comandante do Exército da Bolívia, general Juan José Zúñiga, foi preso nesta quarta-feira após uma tentativa de golpe de Estado no país. Horas depois de tropas acompanhadas de veículos blindados invadirem o palácio presidencial na capital La Paz, o procurador-geral do país abriu um processo contra ele, informou a Agência Boliviana de Informação.