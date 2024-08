Exército de Israel confirma o resgate de mais um refém do Hamas, nesta terça-feira (27) Qaid Farhan Alkadi foi encontrado com bom estado de saúde e foi levado para um hospital Internacional|Do R7 27/08/2024 - 10h03 (Atualizado em 27/08/2024 - 10h49 ) ‌



Qaid Farhan Alkadi foi sequestrado pelo Grupo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 Divulgação Consulado de Israel

As FDI (Forças de Defesa de Israel) e a ISA (Autoridade de Segurança de Israel) confirmaram nesta terça-feira (27) o resgate de mais um refém sequestrado pelo Grupo Hamas, nos atentados do dia 7 de outubro de 2023. Qaid Farhan Alkadi, de 52 anos, foi encontrado em um túnel no sul de Gaza, após passar 326 dias em cativeiro.

Qaid é um beduíno, pai de onze filhos, morador da cidade de Rahat, localizada no sul de Israel. Ele foi levado pelo Hamas enquanto trabalhava como segurança na fábrica de embalagens do Kibbutz Magen.

Alkadi foi encontrado com estado de saúde estável e foi encaminhado para um hospital para que sejam feitos exames médicos. Os familiares dele foram avisados do resgate e estão sendo acompanhados pelas FDI.

Em outubro do ano passado, o Hamas sequestrou 251 pessoas e acredita-se que 104 reféns permaneçam em Gaza, sob domínio dos terroristas, incluindo os corpos de 34 mortos confirmados pelas FDI.

O Hamas libertou 105 civis durante a trégua de uma semana no final de novembro, e quatro reféns foram libertados antes disso.

Oito reféns foram resgatados vivos por tropas israelenses, e os corpos de 30 reféns também foram recuperados, incluindo três mortos por engano pelo exército de Israel.