Fachada de estação desaba e deixa, ao menos, 13 mortos na Sérvia Escavadeiras e guindastes foram mobilizados para atender a ocorrência e retirar os escombros Internacional|Do R7 01/11/2024 - 18h36 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h36 )

A estação foi reinaugurada em julho e passa por obras de modernização Divulgação/Ministério do Interior da Sérvia

A fachada de uma estação ferroviária desabou, matando pelo menos 13 pessoas na Sérvia. O incidente ocorreu por volta das 11h50, horário local, nesta sexta-feira (1°). Equipes de emergência foram acionadas e chegaram ao local com ambulâncias e caminhões de bombeiros.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o trabalho das equipes, que utilizaram escavadeiras para remover os escombros. De acordo com o jornal Mirror, a operação de resgate conta com mais de 80 socorristas e continua em andamento, com o objetivo de localizar e salvar os sobreviventes.

O primeiro-ministro sérvio, Milos Vucevic, lamentou o ocorrido, classificando-o como um dos dias mais difíceis na história recente de Novi Sad. “É uma tragédia. Expresso minhas condolências às famílias das vítimas e agradeço a todos que ajudam e lutam para salvar vidas”, declarou Vucevic

As obras de renovação da estação foram concluídas em julho, após três anos de reformas. No entanto, a cobertura que desabou não fazia parte desse projeto, e a estação ainda passava por algumas melhorias.

Após o acidente, o tráfego ferroviário na estação de Novi Sad foi interrompido, e trens foram desviados para a estação de Petrovaradin, em direção a Belgrado. As autoridades continuam investigando as causas do desabamento e procuram identificar os responsáveis.

