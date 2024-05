Internacional |Do R7

Foguete de Kim Jong-un explode, e lançamento de satélite espião da Coreia do Norte fracassa Equipamento norte-coreano teria caído no mar em poucos minutos; Japão afirma ter detectado destroços

Kim Jong-un lançou um satélite espião semelhante em novembro de 2023 (Montagem/KCNA)

Um novo tipo de foguete que levaria para o espaço um satélite espião da Coreia do Norte explodiu durante o lançamento, informou nesta segunda-feira (27) a agência estatal de notícias do regime de Kim Jong-un.

O satélite, Malligyong-1-1, estava a bordo de um foguete desenvolvido especialmente para esse tipo de missão, cujo motor usa oxigênio líquido e petróleo. Esse propulsor, inclusive, teria sido a origem do problema.

O lançamento frustrado ocorreu também nesta segunda-feira, em um campo na província de Phyongan do Norte.

O Japão afirmou ter detectado uma grande quantidade de destroços no mar 2 minutos após o lançamento do satélite. Segundo a Administração Nacional de Tecnologia Aeroespacial norte-coreana, a queda ocorreu na primeira fase do voo.

Em novembro do ano passado, o país enviou para o espaço um satélite espião semelhante, que, segundo o regime de Kim Jong-un, fez fotos de uma base militar dos Estados Unidos na ilha de Guam, no oceano Pacífico, e da Casa Branca.

A Coreia do Norte teria recebido ajuda da Rússia para enviar o satélite ao espaço. O equipamento pesa cerca de 300 kg e pode orbitar a uma altitude de 512 km.