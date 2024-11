Fotógrafa sobrevive a seis dias desaparecida com picada de cobra Lovisa Sjoberg foi encontrada após sofrer uma queda e ser atacada pelo animal venenoso na Austrália Internacional|Do R7 31/10/2024 - 12h12 (Atualizado em 31/10/2024 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grupos no Facebook foram criados para ajudar na busca e centenas de pessoas compartilharam informações para tentar Lovisa Sjoberg Reprodução/X/@blackbudgie13

Uma mulher, que estava desaparecida há seis dias, foi encontrada nos Alpes Australianos após sofrer uma queda e ser picada por uma cobra venenosa.

Conforme noticiado pelo The New Daily, Lovisa Sjoberg, de 48 anos, foi vista pela última vez no dia 15 de outubro, quando dirigia no Parque Nacional Kosciuszko, no sudeste da Austrália.

Mas só no dia 21 de outubro, as autoridades notaram que o carro alugado não havia sido devolvido, e Lovisa foi oficialmente dada como desaparecida. O veículo, destrancado, foi localizado em Kiandra, uma antiga cidade de mineração de ouro, enquanto familiares, voluntários e equipes de resgate organizavam as buscas.

No último domingo (27), um funcionário do parque encontrou a fotógrafa em uma trilha e prestou os primeiros socorros para tratar a exposição e a picada de cobra.

‌



Segundo Toby Lindsay, Lovisa estava desorientada. “Ela contou que foi picada por uma cobra há quatro dias e que torceu o tornozelo. Ela realmente teve muita sorte de sobreviver após tudo o que enfrentou”, afirmou. Lovisa foi encaminhada ao hospital local e está em condição estável.

A operação de busca contou com o apoio de policiais, unidades de cavalos e cães, voluntários do Serviço Estadual de Emergências, do Serviço Nacional de Parques e Vida Selvagem, do Corpo de Bombeiros Rural local e até de um helicóptero do Surf Life Saving.

Além disso, vários grupos no Facebook foram criados e centenas de pessoas organizaram buscas e compartilharam informações para tentar localizar Lovisa Sjoberg.