Furacão Beryl segue em direção a Cancún com ventos de 265 km/h Tempestade está no leste do Caribe e deve atingir Jamaica e Ilhas Cayman nos próximos dias

Alto contraste

A+

A-

Beryl está se deslocando do leste do Caribe para o noroeste Reprodução/NOAA

O furacão Beryl registrou ventos de 265 km/h na manhã desta terça-feira (2), evoluindo para uma tempestade de categoria 5, o mais alto nível da escala. A formação meteorológica está no leste do Caribe, desloca-se para noroeste, em direção à península de Yucatán, no México, onde ficam as cidades turísticas de Cancún, Playa del Carmén e Tulum.

A previsão do NHC (Centro Nacional de Furacões dos EUA) é de que o Beryl atinja a Jamaica e as Ilhas Cayman na quarta-feira (3), antes de se aproximar da costa mexicana, o que deve ocorrer na sexta-feira (5).

“Chuvas fortes e inundações repentinas ocorrerão provavelmente em grande parte da Jamaica na quarta-feira”, alerta o NHC.

Também há alerta de tempestade tropical na costa sul da República Dominicana e do Haiti. A agência dos EUA continua monitorando o avanço do furacão e deve emitir novos avisos nas próximas horas.

Publicidade

O furacão atingiu, na segunda-feira (1º), as ilhas de São Vicente e Granadinas, onde causou destruição. Pelo menos uma pessoa morreu. “Pode muito bem haver mais fatalidades, ainda não temos certeza”, lamentou o primeiro-ministro do país, Raph Gonsalves.

Também houve inundações, provocadas pelas fortes ondas do mar, e estragos em Sainte-Luce, no sul da Martinica, assim como em Barbados e Granada.

Huracán Beryl categoría 5 llegó anoche al archipiélago de San Vicente y las Granadinas al norte de Venezuela , se estima que el martes esté cerca a la guajira Colombiana y el miércoles al norte del archipiélago de san Andrés y providencia pic.twitter.com/CJ5j3OK9HS — Technology MAF (@TechnologyMaf) July 2, 2024