Furacão Beryl vai atingir ilhas do Caribe com ventos de 200 km/h Agência dos Estados Unidos diz que tempestade deve continuar ‘extremamente perigosa’ e chegar a outros países nos próximos dias

Furacão deve avançar em direção a outros países até o fim desta semana Reprodução/NOAA

O furacão Beryl vai atingir as ilhas de Barlavento, no leste do Caribe, ainda na manhã desta segunda-feira (1º), com ventos que superam os 200 km/h, alertou a NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA), que o classifica como “extremamente perigoso”.

A tempestade, de categoria 4 (em uma escala que vai até 5), também deve chegar a outras ilhas caribenhas, como São Vicente e Granadinas e Granada, a partir do fim desta manhã.

A agência americana prevê que o Beryl mantenha sua força enquanto caminha em direção ao noroeste do mar do Caribe, podendo causar estragos também na República Dominicana, Haiti, Jamaica e Ilhas Cayman até o fim desta semana.