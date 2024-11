Furacão Oscar deve ganhar força antes de tocar o solo em Cuba, nas próximas horas Apagão generalizado de sexta-feira (18) ainda causa transtornos em boa parte do país caribenho Internacional|Do R7 20/10/2024 - 15h01 (Atualizado em 20/10/2024 - 15h01 ) twitter

Furacão Oscar estava a 55 km da costa de Cuba no começo da tarde Reprodução/CIRA/NOAA

O olho do furacão Oscar deve atingir o sul da ilha de Cuba ainda na tarde deste domingo (20). Segundo o Instituto de Meteorologia do país, a tormenta tem ventos máximos sustentados de 130 km/h (categoria 1), mas deve ganhar força nas próximas horas.

As províncias de Guantánamo e Holguín estão na rota do furacão, que permanecia a 55 km ao norte da costa cubana às 12h (13h em Brasília).

“As condições climáticas já começaram a se deteriorar nas províncias de Guantánamo e Holguín, com chuvas, aguaceiros e trovoadas. À tarde, elas se estenderão ao restante das províncias da região oriental, podendo ser fortes e localmente intensas em algumas localidades do leste cubano e nas áreas montanhosas. Nas próximas 24 horas, os acumulados de precipitação podem atingir valores entre 100 mm e 200 mm nas províncias da região oriental”, diz o Instituto de Meteorologia em comunicado.

Autoridades cubanas alertam ainda para o alto risco de inundações em áreas costeiras. O furacão Oscar deve se movimentar para o norte do mar do Caribe a partir da noite de segunda-feira (21) e atingirá parte do arquipélago das Bahamas no dia seguinte.

A tormenta atinge Cuba no momento em que o país ainda se recupera de um apagão generalizado, na sexta-feira (18). A falha ocorreu em uma das principais usinas de energia da ilha e afetou milhões de imóveis, inclusive na capital, Havana.

Segundo ministro da Energia de Cuba, Vicente de la O Levy, o serviço começou a ser restabelecido no sábado.

Esacala Saffir-Simpson é utilizada para classificar furacões Arte R7