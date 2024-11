Garota de 13 anos é encontrada esfaqueada na beira da estrada no Reino Unido Seis adolescentes foram detidos, e um dos suspeitos é um jovem de 14 anos, acusado de tentativa de homicídio e posse de arma cortante Internacional|Do R7 04/11/2024 - 15h51 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h51 ) twitter

A vítima continua internada em estado grave, mas estável, conforme informado pelas autoridades

Seis adolescentes foram presos em uma floresta na cidade de Hessle, no Reino Unido, suspeitos de esfaquear uma menina de 13 anos na sexta-feira (1º). A jovem foi encontrada pelos policiais da região na beira de uma estrada com vários ferimentos pelo corpo.

Segundo o The Sun, um dos detidos é um garoto de 14 anos, acusado de tentativa de homicídio e posse de arma cortante. Ele teve de comparecer ao Tribunal de Magistrados de Hull. Os outros suspeitos foram liberados sob fiança policial.

A vítima continua internada em estado grave, mas estável, conforme informado pelas autoridades.

“Eles estão todos sendo interrogados por detetives. Neste momento, acreditamos que os agressores conheciam a vítima. Inquéritos estão em andamento para estabelecer as circunstâncias do incidente. A menina continua no hospital e sua família está sendo apoiada pelos policiais neste momento difícil”, disse o detetive superintendente Simon Vickers.