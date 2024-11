Geração Z está levando os pais em entrevistas de emprego, revela pesquisa Levantamento mostra ainda que alguns deles pedem ajuda para elaborar o currículo Internacional|Do R7 15/10/2024 - 13h43 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h43 ) twitter

O estudo destaca que 70% dos jovens dessa geração buscam orientações sobre carreira e desenvolvimento profissional. Imagem criada por IA/Adobe Firefly

Uma pesquisa realizada pela empresa americana ResumeTemplates, especializada na criação de currículos profissionais, revelou que um em cada quatro jovens da geração Z (nascidos entre 1995 e 2010) já levou os pais em entrevistas de emprego.

A sondagem destaca que 70% dos jovens dessa geração buscam nos pais orientações sobre carreira e desenvolvimento profissional.

“Pode ser visto como falta de profissionalismo e de credibilidade. Pode dar a impressão de que a pessoa não é independente e não está tomando a iniciativa em sua própria carreira e jornada profissional”, disse Francisco Tobon, especialista em carreira do LinkedIn, à emissora america NBC Miami.

Os jovens também enfrentam dificuldades na elaboração do currículo, especialmente se é a primeira vez que o fazem. Segundo a pesquisa, um em cada oito jovens pede que seus responsáveis façam o currículo do zero, principalmente por não confiarem em seu próprio potencial.

‌



O papel ativo dos pais em ajudar seus filhos a se colocarem no mercado de trabalho é importante, e há maneiras de fazer isso sem soar como antiprofissionalismo.

“Há muitas maneiras diferentes pelas quais os pais podem apoiar a candidatura a um emprego e a jornada profissional dos filhos, como ajudá-los com entrevistas e ensaiá-las. Entrevistar é uma habilidade.

‌



Outra forma é abrir oportunidades para conexões de networking e mentoria, apresentando sua rede e dizendo: ‘Ei, falei com essa pessoa ou encontrei essa oportunidade de bolsa de estudos para a qual você pode se candidatar’”, diz Tobon.