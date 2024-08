Governo dos Estados Unidos reconhece vitória da oposição em eleições da Venezuela Documento do Departamento de Estado afirmou que existem ‘evidências esmagadoras’ da derrota de Nicolás Maduro Internacional|Do R7 01/08/2024 - 21h33 (Atualizado em 01/08/2024 - 22h01 ) ‌



Nota do Departamento de Estado reconheceu vitória da oposição venezuelana Ron Przysucha/Flickr/GPA Photo Archive

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta quinta-feira (1) que o candidato da oposição Edmundo González venceu as eleições da Venezuela, realizadas no domingo (28). Desde a divulgação do resultado, que apontou a vitória do chavista Nicolás Maduro, diversos países e órgãos internacionais apontaram suspeitas de fraude por parte do governo.

“Dadas as evidências esmagadoras, está claro para os Estados Unidos e, mais importante, para o povo venezuelano que Edmundo González Urrutia obteve a maioria dos votos nas eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela”, afirmou Blinken em um comunicado.

De acordo com o secretário, os recibos de votação apresentados pelos opositores revelaram que a liderança de González era “intransponível”. Registros apresentados pela oposição apontaram vitória de Edmundo González com cerca de 70% dos votos.

“Observadores independentes corroboraram estes fatos, e este resultado foi também apoiado pelas sondagens à boca das urnas e pelas contagens rápidas no dia das eleições”, completou a nota.

“Agora é o momento para os partidos venezuelanos começarem as discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica”, disse o documento.

Antony Blinken disse ainda que as nações que ainda não reconheceram a vitória de González estão permitindo a Maduro empreender uma fraude eleitoral massiva, e rejeitou todas as acusações de Maduro contra seus opositores.

Governo brasileiro

Lula, juntamente com presidentes do México e Colômbia, divulgaram uma nota conjunta em que citaram “controvérsias” e exigiram mais transparência do processo eleitoral.

O governo brasileira ainda não reconheceu a vitória de Maduro, mas afirmou que não existe nada “grave” até agora sobre as eleições, e pediu a publicação das atas eleitorais.