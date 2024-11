Espanha envia 10 mil militares para buscar desaparecidos; há mais de 200 mortos Segundo as autoridades, o número de mortos aumentou para 211 e não se sabe quantas pessoas sumiram nas enchentes Internacional|Do R7 02/11/2024 - 12h45 (Atualizado em 02/11/2024 - 12h46 ) twitter

Tempestades atingiram as costas sul e leste do país de terça-feira (29) até quinta-feira (01) Reprodução/@metrovalencia/X - 31.10.2024

O Governo da Espanha anunciou que dez mil militares serão enviados à Comunidade Valenciana, para ajudar na busca pelas pessoas que desapareceram, após fortes chuvas atingirem a região, na última terça-feira (02). Segundo a agência de notícias AFP, o envio das tropas foi anunciado pelo primeiro-ministro Pedro Sanchez, neste sábado (2).

Em discurso televisionado para todo o país, Sanchez detalhou que serão cinco mil soldados e cinco mil policiais e guardas civis. Além das buscas por desaparecidos, os agentes irão apoiar no serviço de limpeza das ruas.

Até o momento, as autoridades espanholas confirmaram a morte de 211 pessoas, sendo grande parte das vítimas nas regiões de Valência, Castela-La Mancha e Andaluzia.

Os órgãos oficiais ainda não divulgaram o número exato de pessoas que sumiram nas enchentes.

Além dos policiais e militares, cerca de 15 mil voluntários estão atuando nas regiões mais afetadas.

Entenda a tragédia

As costas sul e leste da Espanha foram atingidas por tempestades criadas por um fenômeno meteorológico chamado DANA (Depressão Isolada em Níveis Alto, em português), na última terça-feira (29).

A condição é caracterizada pela formação de uma área de baixa pressão nas camadas superiores da atmosfera e pode causar condições climáticas instáveis, resultando em chuvas intensas, tempestades e, em alguns casos, enchentes.

As regiões da Comunidade Valenciana e de Castela-La Mancha, na costa leste, foram as mais atingidas, com foco na cidade de Paiporta, que até a última sexta-feira (1º), registrou 64 mortes.

Contudo, grande parte do país foi afetado com diversas rodovias e linhas de trem e metrô sendo afetadas pela grande quantidade de água. Diversos municípios também sofreram com a falta de água e de eletricidade.

De acordo com as autoridades e órgãos meteorológicos espanhóis, somente na terça-feira (29), choveu o esperado para todo o ano. As tempestades acabaram na quinta-feira (31).

Durante os trabalhos de recuperação da tragédia, 43 pessoas foram presas por roubos e furto, incluindo um quarteto que assaltou uma loja de joias.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros de Valência, mostram alguns resgates e a situação das ruas da região.

🎥⛈️🧑‍🚒Vídeo d'un dels rescats que s'hi han estat realitzant estos dies.@BombersValencia rescaten amb embarcació a una parella i els seus dos gossos de la seua casa rural inundada en una zona rural d'Alzira, en els pitjor moments del temporal del dimarts. pic.twitter.com/PfejHwHyts — Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) October 31, 2024