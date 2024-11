Grávida faz ‘leilão’ do próprio filho em rede social e é presa após dar à luz Juniper Bryson tentou negociar o bebê pela internet e exigiu dinheiro dos interessados nos últimos dias de gestação Internacional|Do R7 05/11/2024 - 12h43 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quando pais adotivos mostravam resistência em pagar, ela se tornava hostil e parava de responder Reprodução/Facebook/Juniper Bryson e Wendy Williams

Uma jovem grávida do Texas, nos Estados Unidos, de 21 anos, tentou vender o próprio filho pelo Facebook antes mesmo de ele nascer. Juniper Bryson, como foi identificada, fez uma publicação em um grupo de pais adotivos dias antes de dar à luz.

Segundo informações da polícia, divulgadas pelo jornal ABC 13, a mulher passou os últimos dias de gestação tentando negociar, pela internet, o bebê e exigindo dinheiro dos interessados.

Conforme noticiou o The New York Post, Bryson teria começado a oferecer o filho em 21 de setembro, três dias antes do parto. Ela chegou a pedir ajuda a um parente distante para conseguir um lar para a criança. Esse parente postou no Facebook que Bryson “precisava de alguém para estar lá durante o parto e levar o bebê para casa”, afirmando que ela não queria deixá-lo em um orfanato.

Juniper sugeriu que quem ficasse com seu filho precisaria “compensá-la” financeiramente, o que levou o parente a alertar que isso era ilegal. Mesmo assim, ela fez novas publicações em um grupo, exigindo pagamento. Quando pais adotivos mostravam resistência em pagar, ela se tornava hostil e parava de responder.

‌



Um casal de Louisiana chegou a viajar para a maternidade para buscar o bebê, mas, no meio do caminho, Juniper cobrou uma transferência de US$ 150 — cerca de R$ 750. Quando o casal se recusou e tentou ligar para ela, Juniper não atendeu e ainda os ofendeu.

Outra interessada, Wendy Williams, também foi vítima do golpe. Ela chegou a “vencer” a negociação, assinou a papelada para adotar o bebê e esteve presente no hospital no momento do parto. No entanto, começou a receber mensagens hostis no Facebook, do tipo: “Como ousa comprar esse bebê?”. Quando confrontou Juniper na sala de recuperação, foi expulsa e decidiu chamar a polícia.

‌



Quando a polícia chegou ao hospital, encontrou Bryson na sala de recuperação “esperando o maior lance pelo filho”, segundo as autoridades. Ela foi presa no dia 26 de setembro — já havia dois mandados de prisão pendentes contra ela.

Além disso, exames mostraram que o bebê testou positivo para drogas no hospital. Bryson acabou assinando documentos renunciando à guarda da criança. Wendy Williams solicitou a custódia, mas o juiz decidiu entregar o bebê a uma pessoa conhecida.