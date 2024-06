Homem com arco e flecha ataca guarda de Embaixada de Israel na Sérvia e é morto

Alto contraste

Bandeira de Israel Fernando Frazão/Agência Brasil

Um homem armado com um arco e flecha atirou contra um policial que protegia a Embaixada de Israel em Belgrado e foi morto a tiros após o ataque, informou o Ministério do Interior da Sérvia neste sábado, 29, segundo o jornal britânico Guardian. O ministro do interior, Ivica Dačić, disse que o incidente foi um ataque terrorista contra a Sérvia. Ele disse em um comunicado que o agressor disparou uma flecha contra o policial, atingindo-o no pescoço.

Ele disse que o policial então “usou uma arma em legítima defesa para atirar no agressor, que morreu em consequência de seus ferimentos”. O policial estava consciente quando foi transportado para o principal hospital de emergência de Belgrado, onde será realizada uma operação para remover o ferrolho de seu pescoço, acrescento ele. A agência de notícias sérvia Tanjug citou Dačić dizendo que o policial estava em correndo risco de morte e foi submetido a uma cirurgia.