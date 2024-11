Homem é preso após atirar com rifle e jogar facas do 33º andar de um prédio nos EUA A polícia tentou negociar a rendição, mas agiu depois que Jay Stevens Berger atirou cerca de 15 vezes Internacional|Do R7 30/10/2024 - 12h12 (Atualizado em 30/10/2024 - 12h12 ) twitter

Berger, que é oftalmologista licenciado, não possui antecedentes criminais; o caso está sendo investigado pelo GBI Reprodução/X/@MeanLILMeoW

Um homem de 70 anos foi detido após disparar tiros do 33º andar de um edifício próximo ao hotel de luxo Four Seasons, em Atlanta, nos EUA, na tarde da última terça-feira (29).

Ao The Independent, o chefe da polícia de Atlanta contou que a ocorrência começou depois de um chamado de “emergência de saúde mental”. Jay Stevens Berger teria se envolvido em uma briga com um funcionário do hotel. Armado, ele se trancou no apartamento, e disparou através das paredes, da porta e da sacada com várias armas, incluindo uma pistola e um rifle. Além disso, ele também lançou facas, e até uma arma foi jogada da sacada.

A polícia tentou negociar a rendição, mas precisou agir depois que Berger atirou cerca de 15 vezes. Durante o confronto, dois policiais também dispararam.

🇺🇸 | TIROTEO EN EL HOTEL FOUR SEASONS DE ATLANTA; POLICÍA RESPONDE A INCIDENTE ARMADO



Like y Comparte 🔁



La policía de Atlanta está respondiendo a un incidente con una persona armada dentro del hotel Four Seasons en Midtown, donde se han reportado disparos. Las autoridades han… pic.twitter.com/Jh2Hbo2GcQ — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) October 29, 2024

Berger, por fim, se entregou e foi levado ao hospital com um ferimento na cabeça, cuja origem ainda é desconhecida; um policial também ficou ferido, mas sem risco de morte.

As autoridades pediram que a área seja evitada enquanto a investigação está em andamento.

Berger, que é oftalmologista licenciado, não possui antecedentes criminais. O caso está sendo investigado pelo GBI (Bureau de Investigação da Geórgia).