Homem é preso após levar invasores amarrados em quadriciclo à delegacia Os jovens estavam recuperando uma bicicleta quando foram surpreendidos pelo fazendeiro; ele foi preso por cárcere privado e agressão Internacional|Do R7 24/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 )

Câmeras de segurança capturaram o momento em que o fazendeiro corre pelas ruas com a dupla amarrada Reprodução/Daily Mail

Um fazendeiro, de 52 anos, se tornou assunto nas redes sociais após amarrar dois jovens que supostamente invadiram a propriedade dele.

Dois amigos, de 17 e 20 anos, estavam andando de bicicleta na propriedade do fazendeiro em Lancashire, na Inglaterra, na noite anterior. Ao perceberem que os portões estavam fechados, eles decidiram ir para casa e voltar no outro dia para recuperar a bicicleta.

Porém, ao voltarem para o local, os dois notaram que a bicicleta havia sumido. Neste momento, o fazendeiro surpreendeu os jovens, conseguiu derrubá-los e os amarrou em seu quadriciclo.

O homem dirigiu por seis quilômetros até a delegacia com os garotos amarrados de cabeça para baixo. Horby, de 17 anos, revelou que eles estavam com muito medo durante o trajeto, e que quase caíram do veículo algumas vezes.

No posto policial, os agentes interrogaram os envolvidos e prenderam o fazendeiro, acusado de cárcere privado e agressão.

Nas redes sociais, porém, muitos internautas elogiaram a atitude do homem. Em publicação na internet, uma pessoa disse: “Brilhante! E espero ver mais disso no futuro!”.

O fazendeiro foi solto após pagar fiança e aguarda o andamento das investigações.