Homem que traiu a mulher exige que ela faça teste de paternidade do filho que tiveram juntos

Teste de paternidade comprovou que o marido é pai do bebê (Designer Imagem Creator)

Uma mulher de 25 anos, que acabou de ter seu primeiro filho depois de 4 anos de relacionamento com o companheiro, usou a internet para pedir conselhos. Segundo ela, o marido exigiu um teste de paternidade, para ter certeza de que é o verdadeiro pai do bebê que ela acabou de ter.

A desconfiança, segundo ela, começou porque o bebê nasceu com a pele mais escura que a dos dois. Mas a mulher explica que, apesar de ser bastante branca, seu pai biológico é Inuit — povo indígena do norte do Canadá e de partes da Groenlândia e do Alasca, conforme a reportagem do Mirror. Ela foi criada por uma família adotiva, mas, recentemente, se reaproximou da família paterna biológica.

No post que fez no Reddit ela diz que, após o nascimento do filho, o marido se tornou “frio e distante, não segurava nosso filho, não demonstrava carinho por mim”.

Há algumas semanas, o homem decidiu pedir o teste de paternidade. Mesmo chateada, ela resolveu fazer — porque sabia qual seria o resultado. O exame comprou que ele é o pai do bebê que, inclusive, tem os olhos e o nariz parecidos com os dele, conforme relata a mulher.

Na discussão, ela falou que ele “era um idiota por sugerir” que ela estava trapaceando. Sem se dar por vencido, o marido, então, fez o seguinte comentário: “Como posso saber que o homem que você traz é, na verdade, seu pai, e não seu parceiro?”

“Sim, ele insinuou que menti sobre meu ataata (pai, no idioma Inuit) ser meu pai, e que estava dormindo com ele”, prossegue o post no fórum de mensagens.

Traição anterior

Furiosa, a mulher rebateu dizendo ao marido: “Então diga ‘olá' para Sarah por mim”. Sarah é o nome da mulher com quem o marido dela teve um caso, dois anos antes. Ele se separou da amante, e os dois, então, se reconciliaram. “Acho que foi gentil da parte dele me acusar de traição, quando foi ele quem me traiu em primeiro lugar”, escreveu.

Os dois não estão mais se falando, e ela está dormindo no quarto do bebê. A mulher admite que está pensando em se separar, embora admita que ela também usou palavras “dolorosas e desnecessárias” durante a discussão.

A postagem no Reddit teve mais de 26 mil curtidas, e 7 mil comentários. Em um deles, um usuário diz: “Ele presume que você dorme com alguém porque ele ainda dorme”.