Influenciador britânico morre após escalar e cair da ponte mais alta da Espanha

Polícia isola área perto de onde influenciador caiu de ponte, na Espanha Reprodução/The Mirror - 13.10.2024

Um influenciador britânico de 26 anos morreu após cair da ponte mais alta da Espanha, na tentativa de gravar um vídeo para redes sociais, na manhã deste domingo (13). As informações são do jornal britânico The Mirror.

O criador digital escalava a ponte Castilla-La Mancha, de 192 m, que fica sobre o rio Tejo, em Talavera de la Reina, próximo de Madri, quando caiu. Ele estava acompanhado por outro jovem de 24 anos.

A polícia e os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram ao local o jovem já tinha morrido. Em um comunicado, o Conselho Municipal de Talavera de la Reina disse que já era de conhecimento comum que escalar a ponte é “totalmente proibido” e que qualquer atividade do tipo “não pode ser feita em nenhuma circunstância”.

“A Conselheira de Segurança Cidadã, Macarena Munoz, confirmou a morte de um jovem após cair da ponte Castilla-La Mancha. Ele era um inglês de 26 anos que caiu enquanto subia a ponte mencionada, algo que é totalmente proibido e que reiteramos em inúmeras ocasiões que não pode ser feito em nenhuma circunstância”, disse a nota.

‌



A ponte estaiada tem 152 cabos de aço e foi inaugurada em 17 de outubro de 2011, custando quase 74 milhões de euros para ser construída. Ela já tinha sido escalada antes: um ano atrás, a polícia local relatou dois jovens blogueiros que a escalaram sem nenhuma proteção e depois postaram vídeos em suas redes sociais; em 2016, dois jovens foram denunciados por subir o local.

Quando a ponte foi construída, tinha pouco tráfego e era frequentemente chamada de “ponte para lugar nenhum”.

A autópsia do corpo do homem ainda não foi realizada, e sua identidade ainda não foi confirmada.