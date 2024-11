Instalação de reciclagem de bateria pega fogo nos EUA Incêndio em estabelecimento que recicla baterias de lítio levou as autoridades a evacuarem áreas vizinhas, devido à fumaça Internacional|Do R7 31/10/2024 - 14h30 (Atualizado em 31/10/2024 - 14h30 ) twitter

O fogo começou por volta das 13h30 e foi controlado rapidamente; ninguém ficou ferido Reprodução/X/@Sh4wwn

Uma instalação de reciclagem de baterias, em Fredericktown, no sudeste de Missouri, nos EUA, pegou fogo levando à evacuação de moradores, nesta quarta-feira (30).

O incêndio ocorreu na Critical Mineral Recovery, empresa que cuida da reciclagem de baterias de íons de lítio. A fumaça fez com que as autoridades pedissem a evacuação imediata de áreas vizinhas. Ninguém ficou ferido.

Segundo o jornal 5 on Your Side, o fogo começou às 13h37 e foi controlado rapidamente. Os bombeiros tiveram que transportar água de outros locais devido à falta de suprimentos no local. A instalação é uma das maiores do mundo desse tipo de reciclagem.

O prefeito de Fredericktown, Travis Parker, destacou a importância do estabelecimento para a economia local e expressou preocupação com os impactos na comunidade.

Enquanto isso, escolas da área suspenderam as aulas por precaução, embora não tenham sido evacuadas. As autoridades estão monitorando a qualidade do ar e outras preocupações ambientais resultantes do incêndio.