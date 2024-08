Irmão ‘misterioso’ e ‘indetectável’ do dono do Telegram também está na mira da justiça Paradeiro de Nikolai Durov, considerado o ‘cérebro’ do aplicativo de mensagens, é desconhecido no momento Internacional|Do R7 28/08/2024 - 18h35 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h37 ) ‌



Nikolai Durov é listado como pesquisador de academia de ciências russa Reprodução/Academia Russa de Ciências

Documentos sigilosos revelaram que Nikolai Durov, irmão mais velho de Pavel e cofundador do Telegram, também tem um mandado de prisão emitido pela justiça francesa desde março. A informação foi revelada pelo site Politico, que apontou que Nikolai é acusado dos mesmos crimes do irmão ao também não cooperar com delitos praticados através do aplicativo, que incluem terrorismo, tráfico de drogas e pornografia infantil.

Pavel Durov, dono do Telegram, foi libertado “sob supervisão policial” após uma audiência de instrução. O bilionário tinha uma ordem de prisão expedida pela Justiça francesa e foi preso na noite do último sábado no aeroporto de Le Bourget ao desembarcar de um voo privado procedente de Baku, no Azerbaijão.

O criador do Telegram também precisará depositar uma caução de 5 milhões de euros, segundo o canal de notícias francês BMF.

Ao contrário de Pavel, que mostra viagens em redes sociais e recentemente revelou que tem mais de 100 filhos pelo mundo, o irmão Nikolai é muito mais discreto e já foi descrito por autoridades policiais como “misterioso”. Pouco se sabe de sua vida pessoal e autoridades não têm ideia de seu paradeiro atual.

Boatos apontam que ele vive em São Petersburgo, cidade russa onde os irmãos nasceram, uma vez que é listado como pesquisador sênior da sede local do Instituto de Matemática da Academia de Ciências da Rússia.

Nikolai tem dois doutorados em matemática e é especialista em criptografia. Ganhou medalhas de ouro nas três edições da Olimpíada Internacional de Matemática que participou — de 1996 a 1998.

Com o irmão Pavel, ele fundou a rede social VK, em 2006, que chegou a ser o sexto site mais popular da Rússia. O site se envolveu em disputas de direitos autorais e foi acusado de colaborar com a espionagem russa.

Em 2014, Pavel Durov, então CEO do VK, foi demitido do cargo e acusou aliados do presidente Vladimir Putin de uma manobra corporativa.

Logo depois, os irmãos fundaram o Telegram, que atualmente tem cerca de 900 milhões de usuários ativos mensais.

Nikolai e uma equipe de desenvolvedores criaram o protocolo principal que criptografa os dados do aplicativo.

Acredita-se que, assim como Pavel, ele também não tenha boas relações com o governo russo, motivo que torna improvável que more na cidade natal. Como é especialista em criptografia, é complexo para investigadores seguirem seus rastros online.