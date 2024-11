Irmãos Menendez: promotor sugere que Erik e Lyle não merecem prisão perpétua O caso reacendeu o debate após novas evidências de abuso sexual terem sido descobertas Internacional|Do R7 16/10/2024 - 16h34 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h34 ) twitter

Lyle e Erik Menendez alegaram, no julgamento, que sofreram abusos sexuais por parte do pai, o que, segundo eles, motivou os assassinatos Reprodução/Redes Sociais

O caso dos irmãos Lyle e Erik Menendez, condenados à prisão perpétua pelo assassinato de seus pais em 1989, ganhou um novo capítulo. George Gascón, promotor público do Condado de Los Angeles, sugeriu que os irmãos talvez não devam passar o resto da vida na prisão. A declaração foi feita no novo episódio de IMPACT x Nightline, intitulado Menendez Brothers: Monsters or Victims?, que estreia nesta quinta-feira (17).

De acordo com o Ok Magazine, o promotor afirmou: “Dadas as circunstâncias, acho que eles não merecem ficar na prisão até morrerem”. A declaração chamou a atenção do público, principalmente daqueles que, há anos, pedem a revisão do caso.

Lyle e Erik Menendez, atualmente cumprindo prisão perpétua, alegaram durante o julgamento que sofreram abusos sexuais pelo pai, José Menendez, o que, segundo eles, motivou os assassinatos. Essas acusações voltaram a ganhar destaque recentemente, após a descoberta de uma carta escrita por Erik para seu primo, meses antes dos crimes, detalhando os abusos. Além disso, Roy Rosselló, ex-integrante da banda Menudo, também acusou José Menendez de abuso sexual.

A história dos irmãos Menendez, que comove o público há anos, também foi retratada na série de sucesso Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, lançada recentemente.

Gascón afirmou que está com “mente aberta” em relação ao caso e que uma equipe está revisando com cuidado as novas evidências. Ele ainda destacou que, se essas informações tivessem sido apresentadas no julgamento original, o júri poderia ter chegado a uma conclusão diferente.

Vale lembrar que, mesmo que Gascón tenha a palavra final sobre a recomendação para redução das penas, qualquer decisão dependerá da aprovação de um juiz.