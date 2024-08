Israel bombardeia o Líbano após ataque do Hezbollah Segundo o Times of Israel, lançadores de foguetes estavam prontos para disparar contra Tel Aviv Internacional|Do R7 25/08/2024 - 03h01 (Atualizado em 25/08/2024 - 03h01 ) ‌



As Forças Armadas israelenses realizaram ataques aéreos em alvos no sul do Líbano, na madrugada deste domingo (25). Segundo o Times of Israel, Israel afirmou que agiu de forma preventiva contra o que descreveram como um ataque “extensivo” que o Hezbollah estava planejando em Tel Aviv. Ainda segundo o jornal, o The New York Times afirmou que o grupo terrorista mais tarde disse que disparou centenas de foguetes contra Israel.