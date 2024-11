Israel fecha acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah Imprensa israelense diz que hostilidades devem ser interrompidas nas próximas horas Internacional|Do R7 26/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h06 ) twitter

Israel iniciou em setembro bombardeios a alvos do Hezbollah no Líbano Reprodução/Telegram/Israel Today

Um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah, que atua no Líbano, deve entrar em vigor nas próximas horas, informa um dos principais jornais israelenses, o Yedioth Ahronoth.

O anúncio deve ser feito ainda nesta terça-feira (26) pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, segundo o Haaretz, outro importante jornal em língua hebraica.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, comentou o cenário antes de se reunir com o gabinete dele.

“O Hezbollah escolheu nos atacar. Já se passou um ano, e este não é mais o mesmo Hezbollah. Nós o fizemos retroceder décadas.”

Netanyahu, porém, alertou que Israel não vai tolerar o descumprimento dos termos determinados.

“Responderemos com força a qualquer violação do acordo", acrescentou.

Uma fonte política ouvida pela TV estatal israelense Kan 11 admitiu que se trata de um “acordo frágil”. “Não é o fim da guerra, é um acordo de cessar-fogo que será revisto todos os dias. Pode levar dois dias e também dois anos.”

Desde o início da guerra contra o grupo terrorista Hamas, que invadiu Israel em outubro de 2023, a milícia xiita que atua no Irã se juntou ao conflito, atacando o norte do território israelense.

As FDI (Forças de Defesa de Israel) atuaram secretamente no sul do Líbano durante meses para desmantelar a estrutura da organização, até que, no fim de setembro, começou uma série de bombardeios.

Uma das ofensivas matou o comandante do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Outros importantes líderes do grupo também foram eliminados, incluindo o primo e provável sucessor de Nasrallah, Hashem Safieddine.

O governo israelense também assumiu a autoria das explosões simultâneas de pagers e rádios comunicadores de integrantes do Hezbollah, dias antes do início dos bombardeios.