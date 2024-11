Israel mata dois comandantes do Hezbollah em ataque neste domingo (3) Segundo a FDI, um dos integrantes da invasão que deu início à guerra também foi morto na semana passada Internacional|Kaic Ferreira, do R7 03/11/2024 - 10h35 (Atualizado em 03/11/2024 - 10h39 ) twitter

Momento do ataque da IAF ao terrorista Raafat Ibrahim Mahmoud Akdeih Reprodução/IDF - 03.11.2024

Dois comandantes do grupo terrorista Hezbollah foram mortos em uma investida da FDI (Forças de Defesa de Israel) na região da cidade de Khiam, no sul do Líbano, na manhã deste domingo (3).

Em comunicado divulgado pela FDI em seu canal no Telegram, a corporação detalhou que os mortos são Farouk Amin Alasi e Yousef Ahmad Nun.

Alasi era o comandante do Hezbollah em Khiam, que fica próxima à fronteira com a Síria, e foi o responsável por diversos ataques de foguetes e mísseis antitanque contra comunidades israelenses na região conhecida como Dedo de Galileia, principalmente na cidade de Metula.

Já Ahmad Nun era um dos líderes das Forças Radwan, exército de elite do grupo terrorista, no município onde houve as investidas de Israel. Ele também comandou alguns ataques à região da Galileia.

‌



Os agentes da FDI também mataram outros combatentes do Hezbollah e das Forças Radwan, além de terem encontrado uma grande quantidade de armas pertencentes ao grupo.

Além disso, o exército informou que, na semana passada, Raafat Ibrahim Mahmoud Akdeih foi morto após um ataque da FAI (Força Aérea Israelense). Ele era integrante do grupo Nukhba e foi um dos invasores a Nir Oz, ação esta que deu início à guerra, no dia 07 de outubro de 2023.

‌



Durante este primeiro ano de combate, Raafat foi o assessor do comandante das forças da Jihad Islâmica Nukhba.

As tropas israelenses permanecem em operação na região, para localizar outros terroristas e mais armamentos.

‌



Por fim, a IDF informou que instalações de armazenamento de armas foram destruídas e outros terroristas foram mortos, no último sábado (2).