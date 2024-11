Israel volta a discutir propostas de cessar-fogo mediadas por Egito, Catar e EUA A nova rodada de negociações foi anunciada pelo Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na semana passada Internacional|Do Estadão Conteúdo 28/10/2024 - 16h24 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Israel discute proposta de cessar-fogo Divulgação/IDF

Israel está discutindo uma proposta de cessar-fogo com o Egito, em que teria quatro reféns libertados em troca de uma interrupção de dois dias nos combates em Gaza, disse uma autoridade israelense nesta segunda-feira (28), notando que as discussões foram internas e com autoridades egípcias.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou entusiasmo pelo acordo em uma reunião com seu partido Likud na segunda-feira, de acordo com outra autoridade.

A autoridade, que participou da reunião, disse que Netanyahu afirmou aos legisladores que aceitaria imediatamente a proposta egípcia. O Hamas ainda não respondeu formalmente ao plano.

O governo de Israel disse ainda que continuaria suas discussões com mediadores internacionais sobre um possível acordo de cessar-fogo, enquanto o chefe da agência de espionagem Mossad retornava do Catar na segunda-feira, após participar da última rodada de negociações presenciais.

‌



A nova rodada de negociações foi anunciada pelo Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na semana passada. Nem o Hamas nem Israel mostraram qualquer sinal de suavizar suas demandas desde que as negociações estagnaram durante o verão do hemisfério norte.

Histórico

O conflito começou no dia 7 de outubro do ano passado, quando terroristas do Hamas invadiram o território israelense, mataram 1,2 mil pessoas e sequestraram 250. Este foi o maior ataque terrorista da história de Israel e o maior contra judeus desde o Holocausto.

A guerra destruiu vastas áreas de Gaza, deslocou cerca de 90% da sua população de 2,3 milhões de pessoas e deixou-os com dificuldades para encontrar alimentos, água, medicamentos e combustível.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5