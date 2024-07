Itamaraty condena ataque a Trump e diz acompanhar ‘o pleno esclarecimento dos fatos’

‌



Candidato republicano saiu com sangramento no rosto e ferimento na orelha; suposto atirador foi morto Brendan McDermid/REUTERS/Brendan McDermid

O Ministério das Relações Exteriores publicou um comunicado repudiando o atentado contra o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro “acompanha com atenção o pleno esclarecimento dos fatos”. A pasta também desejou plena recuperação Trump, ferido durante um comício na Pensilvânia, no sábado (13).

“Ao manifestar veemente repúdio ao atentado e desejo de pronta recuperação do ex-presidente, o Brasil reafirma ser inaceitável qualquer forma de violência política em sociedades democráticas”, diz o comunicado.

Mesmo ideologicamente contrário a Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou pelas redes sociais, repudiando veementemente o episódio. “O que vimos hoje é inaceitável”, disse Lula.

Entenda

Trump participava de um comício eleitoral em Butler, na Pensilvânia, quando o incidente ocorreu. Durante um discurso, os disparos começaram e ex-presidente chegou a cair do palco. Agentes do Serviço Secreto se atiraram em cima dele para protegê-lo e, depois, o retiraram do local. Trump foi visto saindo com um sangramento no rosto.

“Esta é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis”, disse o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, em publicação na rede social X.

A equipe do ex-presidente dos Estados Unidos informou pela redes sociais que o republicano está bem e que ele passou por exames em um hospital. “O Presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela sua ação rápida durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes virão”, diz a nota assinada pelo porta-voz de Trump.

O FBI identificou o homem envolvido no ataque a tiros contra Donald Trump como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos. O atirador foi morto logo após realizar disparos. Além dos ferimentos de Trump, um espectador foi morto e outros dois ficaram feridos no evento do partido republicano.