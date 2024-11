Jato colide com carro após decolagem abortada no Arizona e mata cinco pessoas A colisão ocorreu após as 16h40, quando o jato tentou decolar; as autoridades investigam a causa do acidente Internacional|Mellina Braga, do R7 06/11/2024 - 17h50 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h50 ) twitter

A rodovia, que passa ao lado do aeroporto, foi fechada para o trabalho dos investigadores Reprodução/X/@COMM_EARTH

Um pequeno jato atravessou um muro do Aeroporto Falcon Field, em Mesa, no Arizona, e colidiu com um carro, durante uma decolagem abortada, na tarde de quarta-feira (4). As cinco pessoas a bordo do jato morreram no local, e o trânsito na região foi interrompido por várias horas.

O acidente ocorreu após as 16h40, quando o jato tentou decolar, mas não conseguiu completar a manobra. De acordo com o The New York Post, a fumaça podia ser vista subindo do carro destruído e da fuselagem quebrada do avião.

A small jet crashed into a vehicle shortly after taking off from a suburban Phoenix airport in Arizona, killing five people, police reported. pic.twitter.com/l1qqsIJSr6 — COMMUNITY EARTH RADIO🌎 (@COMM_EARTH) November 6, 2024

“Ele passou pelo buraco no muro, atravessou a estrada, rompeu a cerca de metal e, acredito, algumas paredes de concreto”, relatou o piloto Joshua Golabi, que testemunhou o ocorrido.

As autoridades ainda não divulgaram os nomes das vítimas que estavam no jato. Não ficou claro se o motorista do carro atingido pelo avião ficou ferido.

Em nota, Marrisa Ramirez-Ramos, porta-voz do Departamento Médico e de Incêndio de Mesa, lamentou a tragédia. “Nossa comunidade sofreu uma grande perda esta tarde. Um avião decolou do Aeroporto Falcon Field e, ao decolar, colidiu com um veículo na Greenfield Road”.

A rodovia, que passa ao lado do aeroporto, foi fechada para o trabalho dos investigadores. A polícia de Mesa, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte, a Administração Federal de Aviação e os bombeiros locais estão investigando as causas do acidente.