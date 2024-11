Justiça do Texas suspende execução de homem condenado pela morte da filha de 2 anos Defesa de Robert Roberson aponta pneumonia severa como causa da morte Internacional|Do R7 18/10/2024 - 16h13 (Atualizado em 18/10/2024 - 16h13 ) twitter

Roberson foi condenado pela morte de sua filha de 2 anos, em 2002, com base no diagnóstico de “síndrome do bebê sacudido” Reprodução/X/@2210BBJ

A Suprema Corte do Texas suspendeu temporariamente a execução de Robert Roberson, preso autista no corredor da morte, na noite desta quinta-feira (17).

Roberson foi condenado pela morte de sua filha de 2 anos, em 2002, com base no controverso diagnóstico de “síndrome do bebê sacudido”, uma teoria médica que tem sido contestada nos últimos anos.

Segundo o jornal The Texas Tribune, a decisão veio após um juiz do Condado de Travis emitir uma ordem de restrição pouco antes do horário marcado para a execução. Além disso, líderes da Câmara dos Deputados do Texas conseguiram uma intimação para que Roberson preste depoimento em uma audiência sobre o caso.

A defesa de Roberson e especialistas alegam que a morte da filha foi causada por uma pneumonia grave, não diagnosticada na época, e não por abuso físico, como foi inicialmente considerado no julgamento.

Roberson conta com o apoio de deputados de diferentes partidos, médicos especialistas e até o detetive que investigou o caso, que agora questiona a condenação. Apesar disso, a Suprema Corte dos EUA se recusou a intervir no caso.

Enquanto isso, a batalha judicial continua, com uma nova audiência marcada para os próximos dias. O destino de Roberson segue indefinido.