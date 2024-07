Kamala Harris arrecada mais de R$ 270 milhões para sua campanha em menos de um dia Atual vice-presidente dos Estados Unidos é a favorita para assumir o lugar de Joe Biden na corrida eleitoral Internacional|Do R7 22/07/2024 - 09h25 (Atualizado em 22/07/2024 - 09h52 ) ‌



Kamala Harris tem o apoio de Joe Biden para enfrentar Trump nas eleições Adam Schultz/Flickr/The White House

Kamala Harris ainda não foi anunciada como a substituta do presidente Joe Biden, que desistiu neste domingo (21), de concorrer à reeleição, mas parece ter uma ótima aceitação. Em menos de 24 horas da desistência de Biden, a campanha presidencial recebeu doações de US$ 49,6 milhões, cerca de R$ 270 milhões, segundo revelou um porta-voz do atual presidente. As doações vieram de pessoas comuns, segundo informam agências internacionais.

Em sua carta de renúncia, Biden disse apoiar que sua vice se torne a candidata do partido Democrata para enfrentar Donald Trump, do partido Republicano. Kamala é a favorita para ocupar a vaga da campanha, mas sua possível escolha só será oficializada na convenção democrata, que acontece em agosto.

Joe Biden anunciou neste domingo numa rede social sua desistência à reeleição. Ele vinha sofrendo muitas pressões tanto dentro de seu partido quanto de apoiadores para não seguir com a campanha para reeleição. Vários casos de esquecimento e troca de nomes — e uma péssima participação no primeiro debate contra Trump — demonstraram que o atual mandatário norte-americano tem questões complicadas ligadas à sua idade. Ele tem 81 anos.

Trump, que sofreu um atentado há duas semanas, lidera numericamente as pesquisas eleitorais, embora algumas delas apontem um empate técnico com Biden.

As eleições presidenciais dos EUA acontecem em novembro.