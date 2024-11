Kamala Harris recebe o apoio de Beyoncé em comício no Texas Cantora reforça importância de voto e exalta possibilidades para a próxima geração antes de eleição que opõe democrata a Trump Internacional|Do R7 26/10/2024 - 09h10 (Atualizado em 26/10/2024 - 10h15 ) twitter

Beyoncé participou de comício de Kamala Harris, em Houston, no Texas Reprodução/X/@flywithkamala

A cantora Beyoncé e a candidata à Presidência dos Estados Unidos Kamala Harris uniram forças em um comício em Houston, cidade-natal da artista, na última sexta-feira (25), a fim de inspirar eleitores e destacar a importância do voto.

Beyoncé subiu ao palco ao lado de sua irmã Kelly Rowland para apoiar a campanha democrata e fez um discurso que emocionou a multidão de mais de 20 mil pessoas, focando na visão de um futuro melhor para as próximas gerações.

Falando diretamente ao público, Beyoncé compartilhou sua preocupação com o mundo que seus filhos herdarão e ressaltou que todos têm um papel importante na construção de um país mais justo e unido. Ao final, ela introduziu Kamala Harris como “a próxima presidente dos Estados Unidos”, levantando aplausos do público presente.

O evento contou ainda com uma forte conexão entre Beyoncé e Harris, que, juntas, escolheram a canção Freedom, do álbum Lemonade, como tema de sua campanha. A música foi usada para reforçar a mensagem de luta e resiliência, ressoando com o público presente e reforçando os valores que a candidatura de Harris busca representar.

‌



Kamala Harris e Beyoncé se cumprimentaram durante comício antes das eleições americanas Reprodução/Facebook @kamalaharris – 25.10.2024

As eleições americanas, marcadas para o dia 5 de novembro de 2024, utilizam o sistema de colégios eleitorais, onde cada estado possui um número específico de votos proporcional à sua população. Para vencer, um candidato precisa conquistar pelo menos 270 dos 538 votos dos colégios eleitorais.

Este sistema faz com que estados-chave, como Texas e Flórida, tenham grande importância na definição do próximo presidente, tornando eventos como o comício de Harris essenciais para mobilizar eleitores e garantir apoio nessas regiões decisivas.

Com temas sociais e econômicos cada vez mais em destaque, tanto Kamala Harris quanto seu oponente, o republicano Donald Trump, se esforçam para mobilizar eleitores nesses estados-chave, cujos votos poderão definir o resultado da disputa presidencial.

