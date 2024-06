Kamala Harris, vice dos EUA, promete total apoio à Ucrânia para alcançar paz

Alto contraste

A+

A-

A vice-presidente Kamala Harris prometeu total apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e aos esforços globais para alcançar "uma paz justa e duradoura" diante da invasão da Rússia. Ela representou o governo norte-americano na cúpula pela paz na Ucrânia, realizada neste sábado, 15, na Suíça. Harris anunciou um auxílio americano de US$ 1,5 bilhão através do Departamento de Estado e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Isso inclui dinheiro para assistência energética, reparo de infraestrutura energética danificada, ajuda a refugiados e fortalecimento da segurança civil. "A agressão da Rússia é mais do que um ataque à vida e à liberdade do povo da Ucrânia", disse Harris a líderes de 100 nações e organizações globais participantes da cúpula. "Não é apenas um ataque à segurança alimentar global e aos suprimentos de energia. A agressão da Rússia também é um ataque às regras e normas internacionais e aos princípios incorporados na Carta da ONU", acrescentou. A vice-presidente reiterou ainda que os Estados Unidos estão comprometidos em continuar a impor custos à Rússia.