Kim Jong-un explode estradas que ligam as duas Coreias Presidente norte-coreano autorizou ação quatro dias após ameaçar a Coreia do Sul, por suposto ataque de drones em Pyongyang Internacional|Do R7 15/10/2024 - 08h26 (Atualizado em 15/10/2024 - 09h19 )

As duas estradas ligam as cidades de Paju, na Coreia do Sul, e Kaesong, na Coreia do Norte Montagem/Yonhap/Agência KCNA - 15.10.2024

A Coreia do Norte explodiu duas estradas que ligam o país à Coreia do Sul, na madrugada desta terça-feira (15), segundo o Yonhap (portal de notícias estatal sul-coreano). O caminho era visto como um símbolo da cooperação entre as duas Coreias.

O ataque acontece após o país comandado por Kim Jong-un ameaçar o vizinho, alegando uma invasão de drones em seu espaço aéreo, na última sexta-feira (11).

Os sul-coreanos divulgaram a seguinte nota: “Os militares norte-coreanos realizaram detonações, supostamente destinadas a bloquear as estradas de Gyeongui e Donghae, por volta do 12h (horário local) e estão realizando atividades adicionais usando equipamento pesado”.

O órgão afirmou que nenhum militar do lado sul ficou ferido. EM resposta, os sul-coreanos atiraram diversas vezes na direção da Linha de Demarcação Militar (MDL, em inglês), que fica exatamente na fronteira entre os dois territórios.

‌



As explosões ocorreram cerca de dez metros de distância da MDL. A primeira, às 11h49 do horário local, aconteceu na estrada que fica ao longo da linha Gyeongui. A segunda, por volta das 12h01, ocorreu na linha Donghae.

A agência estatal de notícias da Coreia do Norte divulgou um pronunciamento da vice-diretora do Departamento do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Kim Yo Jong, que faz referência aos ataques de drones da última sexta-feira.

‌



“Conseguimos provas claras de que os gangsteres militares da Coreia são os principais culpados pela provocação hostil de violar a soberania da República Popular Democrática da Coreia ao entrar no espaço aéreo sobre sua capital. Os provocadores terão que pagar um preço alto.”

As Coreias são conectadas por estradas e ferrovias ao longo da linha Gyeongui, que conecta a cidade de Paju, do lado sul, ao município de Kaesong, no norte, e chega até a linha Donghae, que percorre a costa leste do território sul-coreano.