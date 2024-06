Kim Jong-un promete ‘apoio total e solidariedade’ à Rússia na guerra contra a Ucrânia Esta é a primeira viagem do presidente Vladimir Putin à Coreia do Norte em 24 anos

Putin e o ditador Kim Jong-un se cumprimentam em Pyongyang (Kremlin - 18.06.2024)

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prometeu “apoio total e solidariedade” à Rússia na guerra contra a Ucrânia, no início de um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, em Pyongyang.

Kim também destacou o “importante papel e a missão da Rússia em preservar a estabilidade estratégica e o equilíbrio no mundo”.

”A situação no mundo está se exacerbando e mudando rapidamente”, disse Kim. “Nesta situação, temos a intenção de reforçar a interação estratégica com a Rússia.”Não ficou claro que tipo de apoio a Coreia do Norte poderia prestar à Rússia, mas as potências ocidentais temem que a visita de Putin a Pyongyang resulte em um acordo de fornecimento de armas e munições para a guerra na Ucrânia, em troca de assistência econômica e transferência de tecnologia.

Esta é a primeira visita do presidente russo à Coreia do Norte desde o ano 2000. A ida de Putin ao país comandado por Kim Jong-un, oficialmente, é para fortalecer o laço entre as duas nações e aumentar seus vínculos de defesa.

Países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, acusam a Coreia do Norte de fornecer armamentos para a Rússia na guerra contra a Ucrânia.

No final de 2023, Kim Jong-un se encontrou com Putin na Rússia, em Vladvostok. A ida do presidente russo à Coreia é também vista como uma retribuição à reunião que aconteceu no ano passado.