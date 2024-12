‘Lei marcial’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (03) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma Internacional|Do R7 03/12/2024 - 14h48 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h48 ) twitter

Coreia do Sul declara lei marcial

Lei marcial é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (03). O governo da Coreia do Sul aprovou essa decisão para afastar possíveis influências comunistas da Coreia do Norte do país.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 13h08 desta terça.

Os cinco estados que mais buscaram pelo termo “Lei marcial″ são: Roraima, Amazonas, Acre, Distrito Federal e Ceará, apontou o Google Trends.

Entre as pesquisas relacionadas estão: “coreia lei marcial”, “coreia” “lei marcial o que é”, “o que é lei marcial” e “lei marcial na coreia do sul”. Confira:

Coreia do Sul decreta lei marcial para deter ‘ameaças comunistas’

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, decretou lei marcial de emergência no país para conter grupos comunistas pró-Coreia do Norte que estariam “planejando rebelião”. A decisão foi tomada após a oposição aprovar corte orçamentário e pedir impeachment de altos funcionários do Estado. Saiba mais em R7.com