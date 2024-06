Internacional |Do R7

Limousine russa de R$ 1,5 milhão que Putin deu a Kim Jong-un é blindada e tem motor V8 superpotente Aurus Senat nasceu por vontade do próprio presidente russo e só está disponível dentro do país europeu

A limousine russa Aurus Senat é o carro usado por Vladimir Putin (Divulgação)

O presidente russo Vladimir Putin fez uma visita à Coreia do Norte na semana passada e aproveitou o evento para presentear o ditador Kim Jon-um com um supercarro de luxo de fabricação russa, o Aurus Senat.

O veículo não é um qualquer: é, na verdade, o primeiro carro de luxo produzido na Rússia. Ele segue o estilo da inglesa Rolls-Royce, que fabrica máquinas de alto-padrão usados por bilionários mundo afora. Custa cerca de R$ 1,5 milhão.

O Aurus surgiu em 2018, quando o próprio Putin pediu que a indústria automobilística russa desse início à produção de um veículo de luxo para ser usado pela presidência. Ou seja, para ele mesmo – Putin – utilizar. A partir de 2021, o Senat passou a ser comercializado para o consumidor comum, com muito dinheiro, claro.

O interior luxuoso do Aurus Senat de Putin (Divulgação)

O modelo que o ditador norte-coreano ganhou não é uma versão 2024, que ainda não foi lançada. A versão mais nova do Aurus, que deve ser lançada dentro de alguns meses, está reservada para o governo russo.

COMO É O CARRO?

O Aurus Senat é fabricado em três modelos distintos. Tem o modelo padrão, um outro chamado de Senat Long e o Senat Limousine. Este último, que é o usado por Putin e também o que foi presenteado a Kim Jong-un, tem seu tamanho estendido e é muito mais luxuoso.

A limousine Senat é inteiramente blindada e tem um motor V8 de 4,4 litros twin-turbo. Tem 590 cv de potência. O motor foi desenvolvido pela NAMI, empresa russa de pesquisa automotiva, que contou com o auxílio da Porsche.

O Aurus Senat é produzido em pequenas quantidades, sendo que apenas 31 destes veículos foram vendidos em 2022 na Rússia. Aliás, no momento só é possível comprar o veículo dentro do território russo. Havia um plano para comercializar a máquina para outros países, mas com o início da guerra contra a Ucrânia tudo foi por água abaixo.