Maduro acusa Musk de investir US$ 1 bilhão em golpe de estado frustrado na Venezuela

Maduro irá iniciar o seu terceiro mandato na Venezuela Reprodução/Instagram @nicolasmaduro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou o empresário americano Elon Musk de investir US$ 1 bilhão em um golpe de estado no país. A afirmação foi feita durante o programa televisivo Con Maduro +, na última segunda-feira (14).

Maduro alegou que o bilionário investiu na violência contra o processo eleitoral do país e que o dinheiro foi dividido por Maria Corina, que foi líder da outra chapa que concorreu à presidência, em julho.

Durante as eleições, o sistema de transmissão dos votos foi atacado, atrasando a divulgação do resultado. Contudo, na época, os líderes da oposição ao governante venezuelano afirmaram que o CNE (Conselho Nacional Eleitoral), não estava permitindo a presença de fiscais ou transmitindo as atas de votação.

Porém, Maduro foi declarado vencedor no dia 29 de junho, pelo próprio presidente do CNE, Elvis Amoroso. Desde o início de setembro, Edmundo González Urrutia, candidato de Maria Corina, está refugiado na Espanha e teve vitória reconhecida pelo parlamento europeu .

Contudo, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela já havia declarado que o resultado era verdadeiro, pouco mais de duas semanas antes da ida de Edmundo para a Europa.

Por fim, o ditador, que irá iniciar o seu terceiro mandato, afirmou no programa de televisão que “graças ao respeito às instituições, à lei, à Constituição poderosa da Venezuela, todo um país conseguiu neutralizar o espírito fascista de intolerância, de ódio, de agressão, de violência que se pretendia impor” e que por trás de tudo isso, está “a conspiração permanente do império norte-americano”.