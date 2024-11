Mãe compartilha escolha do nome da filha e não é apoiada: ‘acham que é nome de cachorro' Após família não gostar do nome escolhido, mulher grávida de 7 meses leva discussão para internet e se surpreende Internacional|Do R7 14/10/2024 - 10h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 10h00 ) twitter

Gestante

Uma mulher grávida de 7 meses contou aos familiares e amigos sobre o nome que quer dar ao filho e recebeu respostas não tão entusiastas à escolha. Segundo a mãe, a maioria das pessoas, ao ouvir o nome, fica em “silêncio" ou oferece “olhares vazios ou perplexidade”. As informações são do jornal britânico The Mirror.

A mãe e o marido se surpreendaram com as reações, já que achavam o nome fofo, além de ser uma homenagem. A avó do marido se chamava Marlys, então, para mudar um pouco e deixar o nome mais moderno, escolheram Marley.

Depois das reações da família e de amigos, a mulher resolveu levar a discussão ao site Reddit e perguntou se o nome realmente era uma má ideia, contextualizando que se tratava de uma homenagem.

“Assim como com o meu primeiro, decidimos não manter o nome em segredo e temos contado às pessoas sempre que elas perguntam. Posso contar nos dedos de uma mão o número de pessoas que responderam positivamente ou até mesmo com um falso ‘que fofo!’. É sempre apenas silêncio, olhares vazios ou perplexidade. Então me digam: Marley para uma garotinha é realmente tão ruim assim? Ou meus amigos e familiares são péssimos em etiqueta social?”, escreveu a mãe em rede social.

A publicação recebeu mais de 2.200 respostas e grande parte das opiniões conectava o nome ao filme “Marley & eu”.

“Não é um nome ruim ou horrível, mas me lembra daquele filme triste com o cachorro, Marley & Eu”, um usuário escreveu no post e recebeu mais de 2.900 curtidas.

Quando a mãe achou que já tinha opiniões suficientes, respondeu aos comentários agradecendo e informando a todos que levaria o nome em frente e o daria para a filha.

“Muito obrigada a todos pela contribuição! Foram aproximadamente 2.360 comentários a mais do que eu esperava. Meu marido e eu tivemos inúmeras discussões desde o dia em que postei e decidimos prosseguir com Marley, mesmo com as associações a cães. Obrigada a todos que opinaram!”, escreveu.