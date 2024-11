Menina de 2 anos morre após ser esquecida no carro pelo pai por cinco horas A criança foi levada às pressas para um hospital em Castellón, na Espanha, após o incidente ocorrido nesta terça-feira (5) Internacional|Gabriela Pastorelli, do R7 07/11/2024 - 17h16 (Atualizado em 07/11/2024 - 17h16 ) twitter

A temperatura na cidade chegou a 26°C enquanto a criança estava presa no carro, o que pode ter contribuído para a sua morte

Uma menina de 2 anos morreu na cidade de Castellón, na Espanha, na última terça-feira (5), depois que seu pai a esqueceu trancada no carro por cinco horas. Ele acreditava ter levado a menina à creche, mas ela estava dentro do veículo, na verdade.

Segundo o jornal Mirror, durante o período em que a menina ficou no carro, ninguém a viu ou percebeu sua presença. Somente após o pai terminar o expediente e retornar ao veículo ele percebeu o que havia ocorrido. Desesperado, ele levou a filha imediatamente para o Hospital Provincial de Castellón.

A temperatura na cidade chegou a 26°C enquanto a criança estava presa no carro, o que pode ter contribuído para a sua morte. As autoridades não divulgaram a identidade do pai nem a localização exata onde o carro estava estacionado.

Acredita-se que a autópsia confirmará que a causa da morte foi relacionada à exposição ao calor dentro do veículo.

