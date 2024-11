Menino de 5 anos tenta imitar super-herói e morre após aquecedor cair em sua cabeça O garoto estava de férias escolares com os irmãos no Reino Unido quando aconteceu o acidente durante uma brincadeira Internacional|Do R7 07/11/2024 - 15h34 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma criança de 5 anos morreu enquanto brincava de super-herói após um aquecedor de 40 kg cair sobre a cabeça dela. O incidente ocorreu na cidade de Watford, no Reino Unido.

Segundo o jornal Daily Mail, Saleh Aslam estava de férias escolares com os irmãos quando, durante a brincadeira, foi atingido pelo aquecedor. Quando a ambulância chegou, a criança já estava morta.

O pai de Saleh, Mohammad Aslam, relatou que a mãe do menino, Bibi Khadija, de 40 anos, subiu rapidamente as escadas logo após o aquecedor despencar. Segundo ele, foi nesse momento que Saleh tentou escalar o radiador, que acabou se soltando do gancho e caiu sobre a cabeça do menino. “O impacto causou uma hemorragia cerebral”, relatou o pai.

Na semana após a morte do garoto, as ruas de North Watford ficaram repletas de enlutados, com mais de 300 pessoas comparecendo ao funeral de Saleh.

‌



Aslam fez um apelo aos pais para que orientem seus filhos sobre os perigos de tentar imitar personagens de desenho animado, ressaltando que esses heróis não são reais.

‌