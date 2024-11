Menino de 7 anos morre após explosão atingir apartamentos A principal suspeita da causa do acidente é vazamento de gás Internacional|Do R7 16/10/2024 - 15h26 (Atualizado em 16/10/2024 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seis apartamentos foram atingidos na explosão e cerca de 50 famílias foram encaminhadas a centros comunitários Reprodução/Mirror - 16.10.2024

Um menino morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após uma casa explodir na cidade de Newcastle, na Inglaterra, na madrugada desta quarta-feira (16).

Segundo o portal britânico Mirror, a suspeita inicial é que o acidente tenha acontecido por conta de um vazamento de gás. Moradores da região ouviram o barulho da explosão por volta das 00h45 (horário local).

Ao todo, seis vítimas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região. Contudo, em coletiva de imprensa, o superintendente da polícia de Northumbria, Darren Adams, confirmou que um menino de 7 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Seis apartamentos foram atingidos pelo estouro, sendo que dois sofreram um impacto maior. Cerca de 50 famílias tiveram que ser encaminhadas para um centro comunitário.

‌



Os moradores da região que permaneceram em suas casas foram orientados a manterem as janelas e portas fechadas. Estradas próximas ao local do acidente foram bloqueadas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Resgate de Tyne and Wear, estão atuando no local.