Mergulhadores acham corpo de filha de bilionário britânico que estava em iate que naufragou Hannah Lynch, de 18 anos, era a última desaparecida em tragédia que deixou sete mortos na Sicília, na Itália, após tromba d’água Internacional|Do R7 23/08/2024 - 07h50 (Atualizado em 23/08/2024 - 07h54 ) ‌



Corpo da filha de Mike Lynch (foto) foi localizada hoje Divulgação/Perini Navi/The Royal Society/Creative Commons

Mergulhadores italianos localizaram, na manhã desta sexta-feira (23), o corpo da jovem Hannah Lynch, filha do bilionário britânico Mike Lynch, conhecido como o ‘Bill Gates britânico’ por suas empresas no ramo de tecnologia e a fortuna estimada em mais de US$ 1 bilhão.

Hannah era a última desaparecida na tragédia com o iate de luxo, atingido por uma tromba d’água na costa da Sicília, na Itália, na última segunda-feira (19). Ao todo, sete pessoas morreram, incluindo o magnata. Outras 15 conseguiram escapar com vida do naufrágio.