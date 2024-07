Internacional |Do R7

Morador diz ter visto atirador no topo de prédio momentos antes de disparar contra Trump O ex-presidente e atual candidato foi atingido de raspão na orelha e foi retirado do palanque por seus seguranças

Donald Trump deixa comício em Butler (Pensilvânia/EUA) após ataque a tiros Brendan McDermid/REUTERS/Brendan McDermid

Greg Smith, que mora da cidade de Butler, na Pensilvânia, onde aconteceu o comício de Donald Trump neste sábado (13), disse ter visto o atirador em cima de prédio minutos antes dos disparos, segundo contou à BBC.

Smith disse que viu o homem rastejando sobre o teto da edificação que estava a poucos metros do evento do candidato do partido republicano. Segundo o Smith, o atirador apontou seu rifle para um policial inicialmente.

“Pensei comigo mesmo ‘por que Trump ainda está falando, por que não o tiram do palanque?’... o que aconteceu a seguir você já sabe, cinco tiros foram disparados”.

Assim que aconteceu o ataque, o candidato Trump se abaixou e foi imediatamente cercado por seguranças. Um dos tiros acertou de raspão sua orelha direita. As balas atingiram ainda outras três pessoas, sendo que uma delas morreu.

O atirador foi morto pelos seguranças.