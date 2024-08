MP da Venezuela vai investigar oposição após González se autodeclarar presidente eleito Investigação foi aberta após declaração que proclama González o presidente eleito do país Internacional|Do R7, em Brasília 06/08/2024 - 08h52 (Atualizado em 06/08/2024 - 08h57 ) ‌



‌



Líderes da oposição vão ser investigados pelo MP Reprodução/Instagram/@egonzalezurrutia

O Ministério Público da Venezuela abriu uma investigação criminal contra María Corina Machado e Edmundo González, após o candidato de oposição ter se declarado presidente eleito em um comunicado nessa segunda-feira (5). A nota, assinada pelo procurador-geral Tarek William Saab, afirma que os opositores de Nicolás Maduro “atuaram às margens da Constituição” ao anunciarem “falsamente” a derrota do atual presidente nas urnas.

O MP venezuelano é alinhado ao presidente Maduro, e também citou o resultado divulgado pelo CNE (Conselho Nacional Eleitoral), que confirmou a vitória do atual presidente, com 51,95% dos votos, contra 43,18% de González. Com isso, os opositores vão ser investigados pelos seguintes crimes:

Usurpação de funções;

Divulgação de informações falsas para causar alarmismo;

Instigação à desobediência às leis;

Instigação à insurreição;

Associação à prática de crime e conspiração.

O comunicado foi publicado nas redes sociais oficias do órgão e do procurador-geral. Para Saab, os crimes apurados “ameaçam a paz da nação venezuelana”. “O Ministério Público, como titular da ação penal, em seu dever de ser garantidor da paz e da estabilidade no país, se manterá vigilante ante qualquer ato que implique a geração de violência ou pânico na população e que pretenda a reedição de eventos que deixaram dolorosas feridas em toda a família venezuelana”, concluí a nota.

El Ministerio Público de la República Bolivariana de #Venezuela ante el írrito comunicado difundido por Edmundo González y María Machado: #informa la apertura de una #Investigación Penal a fin de determinar su responsabilidad ante la presunta comisión de múltiples delitos #aquí… pic.twitter.com/229YZWFMkM — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 5, 2024





Comunicado

González também usou as redes sociais para divulgar uma nota sobre as eleições do dia 28 de julho. Segundo o texto, Maduro “se nega a reconhecer que foi derrotado” e realiza “uma ofensiva brutal contra os líderes democráticos”. “Ganhamos essa eleição sem discussão alguma. Foi uma avalanche eleitoral, cheia de energia e com uma organização cidadã admirável, pacífica e democrática. Agora, é hora de todos respeitarem a voz do povo”, conclui o texto.