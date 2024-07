Mulher compra airfryer pela web e recebe caixa com lagarto: ‘Chegou com acompanhante’ Colombiana, que encomendou produto dos EUA, disse que deu água ao animal, mas não conseguiu resolver caso com vendedor Internacional|Do R7 22/07/2024 - 13h07 (Atualizado em 22/07/2024 - 13h09 ) ‌



Comprada na internet, fritadeira chegou com um lagarto dentro da caixa Reprodução/X @sofiaserrano97

Uma colombiana descreveu, num perfil do TikTok, os momentos de pavor que enfrentou ao abrir uma encomenda de uma airfryer, comprada pela internet, na semana passada. Sofia Serrano explicou que adquiriu a fritadeira de uma loja online nos Estados Unidos e colocou o endereço dela, na Colômbia, como o destino do pacote.

Uma funcionária dela ficou responsável por abrir a caixa de papelão, onde estava a airfryer. Foi neste momento que elas perceberam a presença do animal. “A história do momento. Pedi uma airfryer ninja [...] e chegou com um acompanhante”, disse com um clima que misturava humor e medo na rede social.

“Chegou a caixa da airfryer, abrimos e vimos que vinha empacotada em um saco plástico. A pessoa que trabalha em casa decidiu cortar o saco para pegar a airfryer. Quando ia colocar o plástico na caixa, percebeu que havia esse animal. Éramos quatro mulheres, então, nenhuma era capaz de tirar o animal do saco”, descreveu.

Resgate do lagarto

A consumidora explicou que, ao lado das companheiras, traçou táticas para retirar o bicho da caixa sem o machucar. A solução encontrada foi usar um balde. “A única coisa que fizemos foi dar água ao animal porque vimos as condições em que estava e das quais vinha, porque saiu dos Estados Unidos em uma caixa completamente lacrada”, disse.

Serrano, então, cobrou a empresa que vendeu a fritadeira. “Fiz uma queixa, mas não me deram nenhuma solução. A única era o reembolso do dinheiro e a devolução da airfryer, o que não resolveria para a gente porque precisamos do eletrodoméstico”, detalhou.

A devolução, inclusive, geraria custos para a colombiana. “Ainda teríamos que assumir o custo de envio já que estamos na Colômbia e [a caixa] voltaria para os Estados Unidos. Então, faço esse vídeo porque parece um problema gravíssimo, já que encontramos numa máquina em que se manipulam alimentos um animal e ainda por cima, de fora do país”, encerrou.