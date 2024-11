Mulher é condenada a 20 anos de prisão após acertar chefe com martelo Stacey ainda enviou uma mensagem para uma amiga, dizendo: ‘Eu quebrei a cabeça dele. Eu fiz isso’ Internacional|Do R7 30/10/2024 - 16h57 (Atualizado em 30/10/2024 - 16h57 ) twitter

Stacey Smith foi acusada de tentativa de homicídio e porte de arma ofensiva em local público Reprodução/X/@NBreakinglatest

Uma mulher de 46 anos foi condenada a 20 anos de prisão após enviar uma mensagem para uma amiga dizendo que tentou matar o próprio chefe com um martelo.

O ataque ocorreu em 11 de novembro de 2023. Stacey Smith, irritada depois de discutir sobre turnos de trabalho com seu supervisor, com quem trabalhava desde 2017, afirmou às autoridades que a relação entre eles havia piorado desde a pandemia de Covid-19.

Durante o julgamento nesta terça-feira (29), Stacey confessou que esperou na porta da casa da vítima desde as 5h30 da manhã, até o momento do ataque. Ela descreveu que golpeou a cabeça do homem com um martelo, enquanto gritava que iria matá-lo.

A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e teve o pulso quebrado ao tentar se defender. Em seguida, Stacey enviou uma mensagem de texto para uma amiga, dizendo: “Eu quebrei a cabeça dele. Eu fiz isso”.

De acordo com o jornal The Independent, apesar de confessar o crime à amiga e afirmar que planejava fugir para Liverpool, Stacey acabou se entregando à polícia. Ela foi acusada de tentativa de homicídio e porte de arma ofensiva em local público.

No Tribunal da Coroa de Manchester, Stacey foi sentenciada a 20 anos de prisão, com mais cinco anos em liberdade condicional e uma ordem de restrição vitalícia, proibindo qualquer contato com a vítima.