Mulher é condenada a 25 anos de prisão após envenenar namorado por engano Ina Kenoyer e Steven Riley estavam juntos há 10 anos; ela acreditava que tinha direito a uma suposta herança de US$ 30 milhões Internacional|Do R7 21/10/2024 - 16h50 (Atualizado em 21/10/2024 - 16h50 )

Além da pena de 25 anos de prisão, Ina Kenoyer foi condenada a 10 anos de liberdade condicional após se declarar culpada Reprodução/Facebook/Steven Riley e Minot Police Department

Ina Kenoyer foi condenada a 25 anos de prisão após envenenar seu namorado, Steven Riley, com anticongelante, acreditando que ele havia herdado US$ 30 milhões — aproximadamente R$ 150 milhões.

O caso aconteceu em Minot, Dakota do Norte, em setembro de 2023. Kenoyer e Riley estavam juntos há 10 anos, e ela acreditava ter direito a parte da suposta herança como esposa de união estável. No entanto, o estado não reconhece esse tipo de união.

No dia 3 de setembro de 2023, Riley começou a passar mal e, dois dias depois, foi encontrado inconsciente e levado ao hospital, onde faleceu.

De acordo com o The New York Post, a causa da morte foi envenenamento por etilenoglicol, substância presente no anticongelante. Kenoyer confessou o crime e foi presa no final de outubro de 2023.

Além da pena de 25 anos de prisão, Kenoyer foi condenada a 10 anos de liberdade condicional após se declarar culpada.

A irmã de Riley, em sua declaração no tribunal, afirmou que a punição nunca será suficiente para compensar a perda do irmão.