Mulher é condenada por assassinar a mãe e tentar grelhar o corpo na churrasqueira

Candace Craig matou a própria mãe e pediu ajuda da filha, Salia, de 19 anos, para se livrar do corpo Reprodução/Prince George's County Police Department

Uma mulher de 45 anos, Candace Craig, foi considerada culpada por assassinar sua mãe de 71 anos, Margaret Craig, em Maryland, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (4).

O crime aconteceu após a mãe confrontar a filha sobre fraudes com cartão de crédito. Durante o julgamento, ficou claro que Candace sufocou Margaret até a morte e depois pediu ajuda à filha de 19 anos, Salia Hardy, para se livrar do corpo.

Salia testemunhou que encontrou o corpo da avó em um recipiente plástico e ajudou a cortar os restos mortais com uma serra elétrica, até mesmo tentando grelhar partes do corpo em uma churrasqueira no quintal.

Conforme noticiou o The New York Post, a polícia descobriu o crime quando foi verificar o bem-estar de Margaret. Eles encontraram restos em decomposição e sinais de violência na casa.

A promotora do caso, Aisha Braveboy, descreveu o ato como um “insulto” à memória de uma mulher trabalhadora e generosa. Salia já havia se declarado culpada por seu papel no crime no início do ano.