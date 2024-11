Mulher grávida morre ao cair de prédio, mas bebê sobrevive e luta pela vida A recém-nascida está em estado grave e segue sob cuidados intensivos; familiares e amigos oram pela recuperação da pequena Helena Internacional|Do R7 23/10/2024 - 14h23 (Atualizado em 23/10/2024 - 14h30 ) twitter

A polícia confirmou que não há suspeitas de crime envolvendo a morte de Emma Reprodução/Facebook/Emma Atkinson

Emma Atkinson, uma mulher grávida, perdeu a vida após cair de um prédio, nesta terça-feira (22), no norte da Inglaterra. Apesar da fatalidade, o bebê sobreviveu e foi retirado com vida no hospital. A recém-nascida está em estado grave e segue sob cuidados intensivos.

De acordo com jornal britânico The Sun, a polícia confirmou que não há suspeitas de crime envolvendo a morte de Emma. Moradores da região relataram terem ouvido um barulho forte seguido de gritos no momento da queda.

A comunidade local ficou abalada com o ocorrido. O vereador de Leeds, Luke Farley, classificou o incidente como “profundamente angustiante”.

Flores foram deixadas no local como homenagem à jovem mãe, e a polícia mantém uma presença na área para prestar apoio à comunidade. Enquanto isso, familiares e amigos oram pela recuperação da pequena Helena, a filha de Emma, que ainda luta pela vida no hospital.